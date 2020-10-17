Российские учителя рассказали, что мотивирует их оставаться в профессии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Большинство учителей в России (43 процента) любит свою профессию за возможность общаться и работать с детьми. Об этом говорится в исследовании Skysmart, итоги которого в субботу, 17 октября, приводит RT.

Эксперты выяснили, что каждый пятый опрошенный преподаватель (20 процентов) не меняет профессию, поскольку горит своим делом. Также почти каждого десятого педагога (девять процентов) мотивирует чувство долга и признание.

Еще восемь процентов респондентов заявили, что остаются в профессии, поскольку она позволяет им реализовываться и развиваться. Семь процентов участников опроса довольствуются тем, что чувствуют спрос на свои услуги. При этом всего четыре процента прошедших опрос учителей оказались замотивированы благодарностью учеников и их родителей, а также длинным отпуском и удобным графиком работы.

Среди прочего, лишь по одному проценту педагогов обратили внимание на такие сподвигающие трудиться в этой сфере факторы, как достойная зарплата и принадлежность к династии учителей.

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