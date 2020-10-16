Минпросвещения оценило ситуацию в российских школах на фоне COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Серьезных опасений в отношении российских школ на фоне коронавируса нет. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в пятницу, 16 октября.

Он уточнил, что ситуация управляема, а массового закрытия школ из-за коронавируса в стране не наблюдается.

— Те случаи, которые есть и в других регионах, они единичные, каких-то массовых закрытий школ нет, — цитирует Кравцова РИА Новости.

Ранее в Минпросвещения сообщали, что общего плана по переводу учителей старше 65 лет на самоизоляцию в России не разработано.

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