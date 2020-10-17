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Москвичам рассказали историю возникновения знаменитых дорожных колец
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Москвичам рассказали историю возникновения знаменитых дорожных колец

Ростислав Зубков

Транспорт

Москву окружают несколько колец, которые некогда были крепостными валами, но со временем превратились в магистрали. О том, как менялось пространство вокруг города, рассказали в комитете по туризму и в проекте #Москвастобой.

Все началось с обычного частокола и глубокого рва, окружавшего средневековую русскую крепость на Боровицком холме задолго до того, как здесь появился Кремль. В XV веке сооружение было перестроено итальянскими мастерами, которые, в частности, поставили новые стены из красного кирпича.

Далее от холма пошли посадские улицы, а в XVI веке их окружила Китайгородская стена, протянувшаяся от Угловой Арсенальной башни Кремля, мимо нынешних Театральной, Новой и Старой площадей до еще одной кремлевской башни — Беклемишевской (ныне Москворецкой).

В конце XVI века за Китай-городом появился Белый город, стены которого должны были обезопасить столицу от крымских татар. Тогда были построены Чертольские и Тверские, Дмитровские и Сретенские Башни-ворота. Территория, где проходила граница Белого города, повторяет современное Бульварное кольцо, однако на месте башен теперь площади Покровские Ворота, Пречистенские Ворота, Никитские Ворота и Яузские Ворота.

За Белым городом возникли слободы с деревянными домами, где жили ремесленники. Чтобы защитить их, были возведены деревянные стены и земляной вал. После войны 1812 года вал решили не восстанавливать. Вместо этого там разбили сады — первые очертания современного Садового кольца.

Москвичам рассказали историю возникновения знаменитых дорожных колецФото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В XVIII веке в Москве появляется таможенная граница, обозначенная заставами Камер-Коллежского вала. Он просуществовал почти два столетия и после этого долгое время считался границей города, а память о нем сохранилась в таких названиях, как площадь Серпуховская Застава, площадь Тверская Застава, улицы Преображенский Вал и Пресненский Вал. Все они были частью Камер-Коллежского вала. На сегодняшний день по его старинным границам идут участки Третьего транспортного кольца.

В XX веке столицу окружило кольцо из стали — Московская окружная железная дорога. Поезда ходили по ней до 1934 года, после чего о дороге вспомнили лишь в 2000-х годах, когда было начато развитие Московского центрального кольца.

История знаменитой Московской кольцевой автомобильной дороги стартовала еще в довоенное время. В 1941 году для оперативной переброски войск была создана временная кольцевая дорога. Ее достроили в 1962 году, а в 90-х масштабно реконструировали.

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