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Кардиологи назвали появляющиеся за неделю симптомы инфаркта
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кардиологи назвали появляющиеся за неделю симптомы инфаркта

Юлия Ямпольская

Здоровье

Британские кардиологи заявили, что о приближении инфаркта свидетельствуют не только боли в груди, но и некоторые неочевидные симптомы. Об этом пишет издание Express.

Специалисты отметили, что за несколько дней до сердечного приступа могут появиться одышка и усталость. По словам экспертов, также к признакам инфаркта относятся потливость, головокружение, рвота, тошнота и головные боли.

Уточняется, что у страдающих диабетом может не быть явных симптомов. Также иначе инфаркт может проявляться у женщин. Врачи предупредили, что цвет языка указывает на болезнь. Если он становится ярко-красным с желтым налетом, это может быть признаком инфаркта.

Эксперты рекомендовали обращать внимание на перечисленные симптомы.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что избыточный вес, составляющий более 10 процентов от нормального веса человека, может быть опасным симптомом. Это говорит о кардинальных изменениях в организме, отметил эксперт.

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