Москвичей оштрафовали более чем на миллион рублей за несданные тесты на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что 73 жителя Москвы, вернувшиеся из-за границы, но не сдавшие тест на коронавирус, оштрафованы на 1 023 500 рублей. Проверка проводилась в отношении 955 горожан, отмечают в ведомстве.

В настоящее время остальные дела находятся в судах на рассмотрении. По ним назначены даты заседаний.

Москвичам напомнили, что по возвращении на родину из-за рубежа в обязательном порядке нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19. В противном случае нарушителя могут оштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Если же отказ от тестирования навредил здоровью другого человека, размер санкции вырастает до 150–300 тысяч рублей.

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