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Коммунальщики проводят дезинфекцию открытых пространств в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Коммунальщики проводят дезинфекцию открытых пространств в Москве

Василиса Чернявская 

Город

Городские службы приступили к проведению дезинфекции открытых пространств. Как рассказал в субботу, 17 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, цель этих мероприятий — профилактика распространения коронавирусной инфекции.

Решение об обработке принято согласно предписанию главного государственного санитарного врача.

В Москве в дезинфекции участвуют свыше 50 тысяч сотрудников. Коммунальщики прошли соответствующий инструктаж и обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Бригады задействуют более 12 тысяч различных распылителей. Препаратами обработают наружные поверхности зданий медучреждений, подстанций скорой и неотложной медицинской помощи, жилых домов, магазинов, социальных, административных и других объектов.

Дезинфекция коснется и крупных транспортных узлов: аэропортов, станций метро, вокзалов, остановок. Петр Бирюков также добавил, что обрабатываются подземные и надземные пешеходные переходы, уличные скамейки, детские и спортивные площадки.

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Петр БирюковМосквадезинфекция
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