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В Роспотребнадзоре рассказали, кто из работающих россиян чаще всего болеет COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре рассказали, кто из работающих россиян чаще всего болеет COVID-19

Вероника Кузьминова

Здоровье

Офисные работники больше всего подвержены заражению коронавирусом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала в пятницу, 16 октября.

По ее словам, именно эта группа имеет удельный вес по заболевшим среди всего трудоспособного населения страны.

Также Анна Попова заявила, что вредные привычки негативно сказываются на иммунном ответе при встрече организма с коронавирусом. По ее словам, поэтому важно вести здоровый образ жизни и соблюдать меры безопасности.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что за девять месяцев коронавирус минимально мутировал на территории России. Вирус не изменился в отношении проявления эпидпроцесса, его агрессивности и злости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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офисные работникиАнна Поповакоронавирус
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