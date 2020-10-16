Людей с вредными привычками предупредили о последствиях при COVID-19

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Вредные привычки уменьшают шансы на достойный иммунный ответ при встрече организма с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 16 октября.

Для того чтобы защитить себя от коронавируса, по ее словам, нужно вести правильный образ жизни и перестать верить в мифы.

— Например, если курить, то тогда меньше рисков. Наоборот, любая вредная привычка, ослабляющая иммунитет, она как раз пагубна тем, что мы при встрече с вирусом окажемся менее готовыми, менее защищенными, — заявила Попова в эфире Первого канала.

Ранее Анна Попова сообщала, что за девять месяцев коронавирус минимально мутировал на территории России. Вирус не изменился в отношении проявления эпидпроцесса, его агрессивности и злости.

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