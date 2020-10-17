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Доктор Мясников назвал неожиданные причины хронического кашля
Фото: youtube.com / О самом главном

Доктор Мясников назвал неожиданные причины хронического кашля

Юлия Ямпольская

Здоровье

Заболевания дыхательной системы не всегда могут быть причиной хронического кашля. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, постоянный кашель может появляться из-за рефлюкса, в результате которого соляная кислота попадает из желудка в пищевод.

— В пищеводе есть масса кашлевых рецепторов. Когда они раздражаются, человек начинает подкашливать, — объяснил эксперт.

Он также отметил, что кашель часто связан с болезнями сердца. Например, скопление жидкости в перикарде действует на рецепторы, таким образом вызывая защитный рефлекс.

Мясником рассказал, что людям с постоянным кашлем необходимо проверить уши и гайморовы пазухи, потому что хронические или аллергические воспаления могут быть причиной бронхоспазма.

Врач посоветовал проходить диспансеризацию каждый год, меньше подвергать себя стрессу и поддерживать уровень влажности в помещении не менее 60 процентов.

Ранее Александр Мясников отреагировал на прогноз американских ученых о пике коронавирусной инфекции в России. Специалист предоставил данные Института показателей и оценки здоровья (IHME), согласно которым при самом пессимистичном сценарии к Новому году в РФ ежедневно якобы будет выявляться до миллиона случаев заражения коронавирусом.

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