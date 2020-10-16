Мясников резко отреагировал на прогноз американцев о пике COVID-19 в России

Фото: YouTube.com / О самом главном

Доктор Александр Мясников отреагировал на прогноз американских ученых о пике коронавирусной инфекции в России. Специалист предоставил данные Института показателей и оценки здоровья (IHME), согласно которым при самом пессимистичном сценарии к Новому году в РФ ежедневно якобы будет выявлено до миллиона случаев заражения коронавирусом.

Врач назвал данную публикацию «инструментом информационного терроризма».

— Вы чего несете? Вот считайте про свою Америку, чего вы нас кошмарите?! — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за подобных сведений некоторые люди могут запаниковать.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Доктор Мясников рассказал, когда стоит переживать из-за увеличения лимфоузлов