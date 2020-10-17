Дополнительные школьные места создадут в ряде регионов РФ

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Российское правительство одобрило создание новых мест и отмену трехсменного обучения в школах Чечни, Дагестана, Бурятии и Ингушетии. Об этом в субботу, 17 октября, сообщается на официальном сайте кабмина.

Как уточняется, в рамках заседания министры обсуждали вопросы об изменениях распределения объемов субсидий на создание новых мест в школах, чтобы ликвидировать третью смену обучения и обеспечить детям условия для получения качественного образования.

— Принятие проекта распоряжения направлено на ликвидацию трехсменного обучения в школах в республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республике, — отмечается в публикации.

Также в числе рассмотренных правительством тем были изменения в распределении финансов, направленных на обновление инфраструктуры общего образования в ряде субъектов страны на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

— Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — завили в кабмине.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал направить в указанные регионы около 12 миллиардов рублей на создание дополнительных мест в школах.

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