СМИ: Одинокую бизнесвумен похитили в Москве

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Россия, Москва, улица Багрицкого Карта всех событий

В столице ищут 51-летнюю пропавшую предпринимательницу Анжелу Волостных. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в субботу, 17 октября.

По информации СМИ, женщину похитили около подъезда на улице Багрицкого. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по факту похищения человека группой лиц с применением насилия.

Стало известно, что в последний раз Волостных связывалась со своей подругой 3 октября. Она сказала, что собирается пойти к стоматологу. На приеме женщина не появилась, а ее телефон оказался выключен. У предпринимательницы нет близких родственников в столице.

Читайте также: Мужчина на севере столицы забрал у женщины их общего ребенка и скрылся