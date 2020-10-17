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СМИ: Одинокую бизнесвумен похитили в Москве
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

СМИ: Одинокую бизнесвумен похитили в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Багрицкого Карта всех событий

В столице ищут 51-летнюю пропавшую предпринимательницу Анжелу Волостных. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в субботу, 17 октября.

По информации СМИ, женщину похитили около подъезда на улице Багрицкого. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по факту похищения человека группой лиц с применением насилия.

Стало известно, что в последний раз Волостных связывалась со своей подругой 3 октября. Она сказала, что собирается пойти к стоматологу. На приеме женщина не появилась, а ее телефон оказался выключен. У предпринимательницы нет близких родственников в столице.

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