МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и гололедице

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В столице ожидается мокрый снег, усиление ветра и гололедица с вечера 17 октября до 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве в субботу, 17 октября.

В ведомстве отметили, что из-за перемещения активного циклона с юго-запада на северо-восток через столицу в период с 21:00 17 октября до 15:00 18 октября ожидаются осадки и гололедица.

— В течение всего периода и до конца суток 18 октября усиление ветра 15–20 метров в секунду, — уточняется в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что соответствующее предупреждение распространяется и на жителей Московской области.

Ранее синоптики спрогнозировали в столице резкое падение атмосферного давления. Отмечается, что изменения скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

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