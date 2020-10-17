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Климатолог спрогнозировала затопление части территорий Украины
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Климатолог спрогнозировала затопление части территорий Украины

Юлия Захарова

В мире

Некоторые территории Украины могут оказаться под водой из-за глобального потепления. Об этом заявила климатолог Вера Балабух.

Комментируя ситуацию с повышением уровня мирового океана и возможностью затопления части суши, эксперт заявила, что, например, российскому полуострову Крым такие последствия не грозят. Для Украины же такая угроза существует.

— На Украине могут быть подтоплены определенные части побережья Азовского и Черного морей. Так, например, районы Измаила и Вилкова в Одесской области мы можем потерять вообще, — отметила климатолог.

По словам Балабух, указанные явления могут спровоцировать повышение средних температур в Арктике и таяние ледников. Эти факторы приводят к росту уровня мирового океана, который поднялся почти на 20 сантиметров с 1901 по 2010 год. Специалист заявила, что эта тенденция будет продолжаться.

Кроме того, климатолог указала на эрозию побережья, потенциально вызванную подтоплением прибрежных земель, сообщает Главред.

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