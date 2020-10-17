Продюсер фильма «Водитель для Веры» скончался на 69-м году жизни

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Кинопродюсер Михаил Зильберман ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 68 лет в столице. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили на сайте Союза кинематографистов РФ.

Отмечается, что при участии Зильбермана были созданы такие фильмы, как «Янковский», «Водитель для Веры», «Папа» и другие. Последние годы кинопродюсер работал на «Студии 217».

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Анатольевич Зильберман родился 25 июля 1952 года в столице. В 1974 году он окончился Московский институт электронного машиностроения, в 1979 году — курсы организаторов кинопроизводства. Продюсер работал на киностудии имени Горького в качестве администратора и директора картин.

В 1986 году он возглавил творческое объединение «Контакт» киностудии имени Горького, в 1988 году — российско-шведскую кинокомпанию «СТАРЛАЙТ». В период с 1997 по 2004 года работал в «НТВ-ПРОФИТ». С 2004 года был генеральным директором кинокомпании «ФИЛЬМ-ПРО».