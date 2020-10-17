«Вела себя, как свинья»: Солнцев рассказал о работе Собчак на «Доме-2»

Ксения Собчак вела «Дом-2» восемь лет / Фото: YouTube.com / Ксения Собчак

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев в программе «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал о работе телеведущей Ксении Собчак на шоу. Он отметил, что знаменитость вела себя по-хамски, часто кричала на участников и позволяла себе материться.

— Она вела себя, как свинья, по отношению к ребятам. Это даже самое мягкое слово, которое можно употребить. Там такая жесть была, такая невоспитанность, один мат из ее уст звучал. Мы ждали ее по 6–7 часов на площадке, все из-за нее перерабатывали, — рассказал Солнцев.

Он добавил, что телеведущая позволяла себе такое поведение, потому что была в отношениях с продюсером проекта Алексеем Михайловским. Но их роман был недолгим, так как, по мнению Солнцева, мужчина был недостаточно богат для звезды.

У Ксении Собчак вскоре появились другие отношения, а позже она вышла замуж за Максима Виторгана, от которого родила сына Платона. Но через шесть лет брак распался. В 2019 году телеведущая стала супругой Константина Богомолова.

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