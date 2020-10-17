«Надя — значит, Надя»: Бабкина объяснила, почему внуки обращаются к ней по имени

Фото: instagram.com/ngbabkina/

Певица и телеведущая Надежда Бабкина объяснила, почему внуки называют ее по имени. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.

По ее словам, первым такое обращение стал использовать внук Гоша. Сама артистка пыталась описать, как строятся родственные связи и кем она ему приходится, однако такая схема не помогла.

— Я попыталась ему втолковать: «Я мама твоего папы. Папа твой — это мой сын. А ты — сын папы. Значит, ты мне внук, а я — твоя бабушка. Понял?» Он кивнул: «Понял». «Так кто я тебе? Повтори». «Надя!» Ну что ж, Надя — значит, Надя, — поделилась Бабкина.

Исполнительница предположила, что ребенок перенял это обращение, так как часто слышал его от окружающих.

Многих поклонников растрогал такой рассказ. Они заявили, что если внук называет бабушку по имени, это можно считать показателем не только отличного здоровья, но и бодрости духа. «Обращение внуков по имени — это высшая награда для любой бабушки»; «Видно, что внуки любят и обожают бабушку»; «У нас тоже слово «бабушка» не прижилось», — прокомментировали пользователи.

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