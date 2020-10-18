Движение на участке МКАД ограничено из-за аварии
Россия, Москва, МКАД, 25-й километр Карта всех событий
В результате дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автодороге движение частично ограничено.
Как рассказали в столичных правоохранительных органах, авария произошла на 25-м километре трассы. Столкнулись четыре автомобиля. В связи с этим движение транспорта по двум полосам перекрыто.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает ТАСС.
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