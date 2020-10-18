Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное

Дилеры рассказали о дефиците автомобилей из-за пандемии

Татьяна Плотникова

Товары

Количество новых автомобилей в автосалонах и на автомобильных складах к октябрю текущего года сократилось в сравнении с показателем 2019 года в 2,2 раза — до 27 тысяч, подсчитали эксперты агрегатора онлайн-продаж Autospot.ru.

Как отмечает директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачев, к сокращению числа автомобилей привели ограничительные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции и, соответственно, снижение объемов производства.

Помимо этого повышение цен на машины в конце августа — начале сентября заставило россиян активнее скупать автомобили из боязни нового подорожания, указывает Шипачев. Данная тенденция может сохраниться до конца года, полагает эксперт.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков подтвердил сокращение складских запасов автомобилей.

— В обычном режиме склад примерно составляет два месяца торговли, 250 тысяч. Сейчас, естественно, меньше, примерно 100–150 тысяч автомобилей, — отметил Целиков.

При этом длительность ожидания для покупателей автомобилей может достигать полугода, а за этот период стоимость машины может возрасти.

Интернет-портал «Авто.ру» отмечает уменьшение количества объявлений о продаже машин, причем по определенным моделям предложения отсутствуют полностью, цитируют главу пресс-службы сервиса Валентину Ананьеву «Известия».

Ранее автоэксперт объяснил, почему подержанные машины лучше продавать самостоятельно.

Читайте также: Названы дорогие иномарки, чаще других нарушающие правила парковки в Москве

дефицитавтомобили в Россиипандемия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте