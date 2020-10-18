Эксперт рассказал, как выбрать качественную красную икру
Исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин дал рекомендации по выбору икры рыб лососевых пород.
Как указал эксперт, лососевая икра одинаково полезна независимо от того, выращена рыба в искусственных или естественных условиях. При этом икра горбуши, кеты, нерки и кижуча может быть получена только от дикой рыбы, так как в искусственных условиях эти виды до сих пор не научились выращивать.
Икра семги и форели обычно получена от рыбы, выращенной в искусственных условиях, однако она не менее полезна. Важное условие — контроль качества, так как в корм для такой рыбы недобросовестные производители могут добавлять антибиотики и гормон роста.
Менее полезна имитированная икра, представляющая собой жидкость со специфическим вкусом в желатиновой оболочке. На баночке с таким продуктом должно содержаться указание, что это искусственная икра.
В натуральных икринках должны виднеться зародышевые тела, отмечает Фомин, «некий полюс из жировых клеток». Если баночка стеклянная, можно также оценить структуру продукта: икринки должны быть отделены друг от друга и не слипаться.
Размер икринок не является показателем качества, он зависит от разновидности рыбы. Самые крупные икринки у кеты, до семи миллиметров в диаметре. Икринки горбуши — от трех до пяти миллиметров. Более мелкие икринки — у нерки и кижуча, рассказал Фомин в интервью радио Sputnik.
Ранее появились сообщения, что на авиаперевозку красной икры из регионов добычи лососевых могут наложить ограничения: россиянам могут запретить перевозить свыше десяти килограммов икры единовременно.
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