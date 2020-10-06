Росстат перечислил подорожавшие в сентябре продукты

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Сахар-песок в России в сентябре подорожал на 7,8 процента по сравнению с августом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные во вторник, 6 октября.

Отмечается, что цены на сахар-песок выросли в 34 субъектах России. Кроме того, на 2,63 процента увеличились цены на подсолнечное масло. Подобный рост показателей зафиксирован в 32 субъектах РФ.

По данным Росстата, в сентябре увеличились цены на отечественную икру лососевых рыб (на 2,4 процента), сосиски, сардельки, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, горох и фасоль, овощные консервы, печенье, кофе в зернах и молотый, фруктовые соки и сухие супы в пакетах. Цены на данные продукты выросли на 0,6–1 процент.

Ранее Росстат опубликовал список российских городов с самой высокой зарплатой.

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