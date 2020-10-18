Врач дала советы по выбору хлеба
При выборе хлеба нужно обратить внимание на цельнозерновые изделия. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в воскресенье, 18 октября.
По ее словам, именно в таком хлебе содержатся витамины и микроэлементы, необходимые организму. Врач посоветовала обращать внимание на запах хлеба при покупке. Если продукт слишком сильно пахнет кислым, его брать не стоит.
Дианова также сообщила, что добавки в хлебе — сухофрукты и кусочки овощей, только повышают калорийность продукта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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