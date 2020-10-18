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Названы пары знаков зодиака с идеальной совместимостью
Кадр из фильма «Влюбленные», 2012

Названы пары знаков зодиака с идеальной совместимостью

Виктория Родимкина

Общество

Издание Pinkvilla составило подборку самых совместимых между собой знаков зодиака, которые способны уживаться друг с другом на протяжении всей жизни.

Так, одной из самых совместимых пар является союз Близнецов и Овна. Между такими партнерами обязательно есть энергичность и непредсказуемость. Представители этих знаков зодиака любят поспорить, однако между собой они обычно приходят к компромиссу. Эти знаки имеют много общего, поэтому они способны создать отличную пару.

Следующей парой с идеальной совместимостью является союз Льва и Стрельца. Свежий и веселый нрав Стрельца хорошо уживается с лидерскими качествами Льва. Представители этих знаков, находясь в отношениях, смогут привнести в жизнь друг друга счастье, азарт и любовь.

Также хорошей парой станут Козерог и Телец. Между этими знаками много общего — они спокойные и надежные люди, которые умеют строить долгосрочные отношения.

Прочные пары получаются у Рака и Скорпиона. Эти водные знаки идеально подходят друг другу, легко уживаются и могут решить все проблемы.

Водолеи и Весы также являются мощным союзом. Представители этих знаков зодиака способны мгновенно понимать друг друга. Уравновешенность Весов хорошо сочетается с решительностью Водолея.

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