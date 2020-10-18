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Боксер Лопес стал абсолютным чемпионом мира после победы над Ломаченко
Фото: twitter.com/teofimolopez

Боксер Лопес стал абсолютным чемпионом мира после победы над Ломаченко

Виктория Родимкина

Спорт

Американский боксер Теофимо Лопес одержал победу в поединке с украинцем Василием Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Лопес защищал свой пояс IBF, а Ломаченко — титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO. Победу американскому боксеру присудили по очкам. Решение судий в этом вопросе было единогласным, сообщает «Спорт Экспресс».

Напомним, Василий Ломаченко — 32-летний украинский боксер. На ринге одержал 14 побед, 10 из которых были присуждены за нокауты. На счету спортсмена два поражения.

Теофимо Лопесу 23 года. Он одержал 16 побед в 16 боях.

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