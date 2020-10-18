Новые правила получения пенсий вступили в силу в России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В России вступили в силу новые правила получения пенсионных выплат. Теперь пенсионеры, которые решили сменить банк выплаты, могут оставить неизменной дату доставки пенсии.

Согласно старым правилам, при смене банка дату выплаты могли изменить.

— Раньше, когда они (пенсионеры — прим. «ВМ») изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другой — уже 23-го числа, — сообщила заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Она напомнила, что граждане по-прежнему сами могут выбирать способ получения пенсии, сообщает «Парламентская газета».

В Минтруде уточнили, что пенсионеры могут оформить банковскую карту, на которую каждый месяц будут поступать выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты. Для того чтобы сменить способ получения выплат, гражданам нужно обратиться в Пенсионный фонд России, добавили в министерстве.

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