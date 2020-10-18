Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новые правила получения пенсий вступили в силу в России
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Новые правила получения пенсий вступили в силу в России

Виктория Родимкина

Общество

В России вступили в силу новые правила получения пенсионных выплат. Теперь пенсионеры, которые решили сменить банк выплаты, могут оставить неизменной дату доставки пенсии.

Согласно старым правилам, при смене банка дату выплаты могли изменить.

— Раньше, когда они (пенсионеры — прим. «ВМ») изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другой — уже 23-го числа, — сообщила заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Она напомнила, что граждане по-прежнему сами могут выбирать способ получения пенсии, сообщает «Парламентская газета».

В Минтруде уточнили, что пенсионеры могут оформить банковскую карту, на которую каждый месяц будут поступать выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты. Для того чтобы сменить способ получения выплат, гражданам нужно обратиться в Пенсионный фонд России, добавили в министерстве.

Читайте также: Правительство одобрило выделение денег на пенсии уволенным с военной службы

пожилые людиновый свод правилпенсия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте