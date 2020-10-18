Конечную остановку транспорта «Электрозаводский мост» в Москве перенесут

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая Семёновская улица Карта всех событий

В Москве планируют перенести конечную остановку электробуса Т14 и автобусов Т14к и № 171 «Электрозаводский мост» с 24 октября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в воскресенье, 18 октября.

Уточняется, что конечная остановка для этих маршрутов будет организована на площади Журавлева, около дома 2, строение 2. Такое решение было принято в связи со строительными работами на Электрозаводской улице.

Кроме того, с 26 октября по будням изменится время работы автобусного маршрута № 879 на ТиНАО.

— Автобусы будут отправляться от остановки «Марьино» с 06:49 до 23:44 (вместо 07:27 — 21:45), от остановки «3-й микрорайон Московского» — с 05:55 до 23:06 (вместо 05:55 — 20:09), — отмечается в сообщении.

Также с 26 октября в Москве поменяется маршрут «К», и вместо автобусов по нему запустят электробусы.

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