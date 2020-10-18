Эрдоган обвинил РФ, США и Францию в снабжении Армении оружием

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Россия, Франция и США снабжают Армению оружием. Такое заявление в воскресенье, 18 октября, сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что заключенное между Азербайджаном и Арменией перемирие было вновь нарушено последней стороной.

— Минская группа ОБСЕ, состоящая из России, США и Франции, оказывает Армении всестороннюю поддержку с вооружением. Они выступают на стороне Армении, — отметил турецкий лидер в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Эрдоган выражал надежду на продолжение наступления армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Он добавил, что рассчитывает на продолжение борьбы до тех пор, пока Баку «не освободит все свои земли в Карабахе».

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

17 октября Армения и Азербайджан объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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