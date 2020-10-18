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Какие знаки зодиака могут разбогатеть в ноябре 2020 года
Фото: pixabay.com

Какие знаки зодиака могут разбогатеть в ноябре 2020 года

Юлия Захарова

Общество

Представителей ряда знаков зодиака ждет удача в финансовых делах в ноябре. Об этом сообщила астролог Инна Константинова. По ее словам, повезет Весам, Близнецам и Козерогам.

В частности, Весов специалист призвала действовать, если те хотят добиться успеха и получить прибыль.

Козерогов могут повысить на работе. Это, как подчеркнула Константинова, приведет и к росту заработной платы. Также у людей, рожденных под этим созвездием, появится возможность заработать онлайн.

Близнецы буквально стоят рядом с большими деньгами, однако для их получения следует хорошо потрудиться.

— Тут будет зависеть от человека. Если это человек, который двигается вверх по карьерной лестнице, не сидит, не ждет, то у него может быть очень масштабный взлет, — отметила астролог.

Кроме того, Константинова добавила, что денежный успех позволит знакам стать более старательными и уделить больше времени карьере, сообщает Пятый канал.

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