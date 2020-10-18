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Врач-инфекционист объяснил новый симптом коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач-инфекционист объяснил новый симптом коронавируса

Руслан Давлетшин

Здоровье

Бывший главный врач-инфекционист Москвы, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев назвал звон в ушах и потерю слуха одними из редких симптомов коронавируса. Об этом специалист заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», комментируя публикацию британского таблоида Daily Express.

— Подобная информация уже была в различных изданиях, и это довольно редкие описания. Конечно, о коронавирусе мы пока немного знаем. Со временем могут добавиться и новые симптомы. Если подумать, коронавирус может поразить все, что только можно, — отметил врач.

К слову, при других инфекционных заболеваниях и вследствие них также можно потерять слух. Обычно это происходит в случае сильного поражения иммунной системы.

— Мы иногда встречаем подобную реакцию при различных менингитах. А менингит — это тысяча и одна причина — и вирусная, и бактериальная, — добавил Николай Малышев.

Напомним, ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета предупредили, что изменения слуха могут являться признаком заражения коронавирусной инфекцией. Также были зафиксированы случаи, при которых заболевшие теряли слух в результате тяжелого течения COVID-19.

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