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Петр Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Петр Бирюков поздравил дорожников Москвы с профессиональным праздником

Юлия Захарова

Город

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков поздравил дорожников с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на официальных страницах комплекса городского хозяйства в социальных сетях.

— Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с прекрасным профессиональным праздником — Днем работников дорожного хозяйства! В любую погоду вы делаете наш город комфортным и безопасным, — отметил заммэра.

Он подчеркнул, что специалисты занимаются ремонтом дорог, следят за их сохранностью и чистотой, а также помогают благоустроить и озеленить пространства города. Их усилия и труд создают уникальный облик Москвы.

Бирюков выразил благодарность дорожникам за их работу и пожелал им здоровья, благополучия и успехов.

День работников дорожного хозяйства празднуют в РФ с 1996 года. В этот день поздравления принимают строители, проектировщики, инженеры и другие работники, которые занимаются обслуживанием дорог.

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Петр Бирюковстоличные дорогипраздник
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