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Органы опеки Москвы проверят семью, подозреваемую в истязании приемной дочери
Фото: depositphotos.com

Органы опеки Москвы проверят семью, подозреваемую в истязании приемной дочери

Юлия Захарова

Происшествия

Столичные органы опеки проверяют семью, которую подозревают в истязании приемной дочери. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Как уточняется, в настоящее время с ребенком работают медики, угроз его жизни и здоровью нет.

— В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. В отношении приемной семьи органы опеки также проводят проверку, — говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

Ранее в Московской прокуратуре сообщили, что у четырехлетней воспитанницы детского сада из приемной семьи зафиксировали следы истязаний. Девочку доставили в больницу.

Кроме того, по данному факту столичным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело. Ситуацию держит на контроле детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

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