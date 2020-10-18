Органы опеки Москвы проверят семью, подозреваемую в истязании приемной дочери
Столичные органы опеки проверяют семью, которую подозревают в истязании приемной дочери. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Как уточняется, в настоящее время с ребенком работают медики, угроз его жизни и здоровью нет.
— В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. В отношении приемной семьи органы опеки также проводят проверку, — говорится в публикации на официальном сайте ведомства.
Ранее в Московской прокуратуре сообщили, что у четырехлетней воспитанницы детского сада из приемной семьи зафиксировали следы истязаний. Девочку доставили в больницу.
Кроме того, по данному факту столичным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело. Ситуацию держит на контроле детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
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