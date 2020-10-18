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Взяты пробы для установления причины гибели рыбы в водохранилище в Калмыкии
Фото: Анастасия Перминова, «Вечерняя Москва»

Взяты пробы для установления причины гибели рыбы в водохранилище в Калмыкии

Юлия Курганова

Происшествия

Специалисты Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Минприроды Калмыкии взяли пробы для установки причины массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в регионе. Об этом сообщается на сайте Минприроды России.

Также в настоящее время мониторятся соседние водоемы.

Ранее сообщалось, что следственные органы начали проверку в связи с сообщениями СМИ о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище. По предварительным данным, рыба погибла из-за недостатка кислорода из-за критического снижения уровня воды. Отмечается, чтоводоем, где случилась массовая гибель рыбы, образован из талых и дождевых вод.

Видео, на котором зафиксирован берег водоема усеянный мертвой рыбой, опубликовал в социальных сетях один из местных жителей.

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Минприроды РФгибель животныхКалмыкия
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