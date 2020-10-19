Ученый предрек столкновение Земли с астероидом за день до выборов в США

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Астероид размером с холодильник может столкнуться с Землей 2 ноября — за день до выборов президента в Соединенных штатов. Об этом сообщил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон на своей странице в соцсети Instagram.

— Астероид 2018VP1, космический камень размером с холодильник, несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час. Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов, — написал он в публикации.

При этом астрофизик отметил, что астероид является небольшим, поэтому не способен причинить планете вред.

Астероид 2018 VP1 открыли 3 ноября 2018 года. Он относится к группе «Аполлонов», то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.

Напомним, выборы главы американского президента пройдут 3 ноября. Действующий глава США Дональд Трамп баллотируется на второй срок, конкуренцию ему составляет Джо Байден.

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