Эксперт рассказал, почему нельзя записывать номера как «мама» и «папа»

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Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов отметил, что мобильный телефон является местом высокой концентрации персональных данных. Так как он может быть утерян, забыт или украден, важно соблюдать правила безопасности: в том числе, не следует указывать полные данные своих близких родственников с упоминанием степени родства.

Например, нельзя записывать в контактах «мама» или «папа» с указанием имени и отчества.

— Все перечисленное послужит подспорьем злоумышленникам, если вдруг ваш телефон окажется в их руках. В этом случае вы уже не сможете позвонить близким и рассказать печальную историю об утрате вашего телефона, зато с того же аппарата и от вашего имени маме или папе могут позвонить или отправить сообщение те, кто нашел или похитил ваш гаджет, — предупредил эксперт.

Он сообщил, что часто такое сообщение выглядит следующим образом: «Любимая мама, я не могу говорить, но тебе позвонит человек и сделай так, как он просит». Затем злоумышленники уже с другого номера позвонят родительнице и расскажут, что ее близкому срочно понадобились деньги, чтобы избавиться от больших неприятностей.

Миронов добавил, что нужно помнить о важности использования различных защитных функций, которые предусмотрены самим аппаратом: не записывать в смартфон коды доступа к банковским картам — ни в телефонной книге, ни в блокноте. Также нельзя указывать коды доступа домофонов с указанием номера квартиры и этажа.

Эксперт порекомендовал время от времени проверять содержимое телефона, корректировать и удалять информацию, которая потенциально может навредить, передает агентство «Прайм».

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