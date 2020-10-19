Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке
Фото: pixabay.com/Lukas

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке

Ростислав Зубков

Рынок труда

В России профессия программиста-аналитика 1С, работающего дистанционно, оказалась самой прибыльной. В месяц такому специалисту готовы платить до 270 тысяч рублей, следует из данных исследования «Работы.ру».

— Для успешного трудоустройства кандидат должен хорошо знать как минимум одну из типовых конфигураций 1C, иметь опыт работы в команде численностью от десяти человек, а также уметь работать с СУБД, — приводит РИА Новости выдержку из материала сервиса.

Эксперты уточняют, что соискатель должен иметь стаж работы от четырех лет и выше.

Помимо этого, от 200 тысяч рублей предлагают менеджеру внешнеэкономической деятельности на проекте. В его обязанности входит поиск поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, проведение аналитики рынка и организация схемы доставки оборудования. От кандидата на должность требуется минимум пятилетний опыт работы и высокое знание иностранных языков для деловых переговоров. При этом подразумевается, что работа будет вестись удаленно.

От 180 тысяч рублей в месяц может зарабатывать, трудясь на удаленке, Backend-разработчик в «Сберавто». Чтобы получить эту возможность, соискатель должен обладать по меньшей мере трехлетним стажем, а также разбираться в языке программирования Golang и свободно пользоваться Docker и Kubernetes.

До 140 тысяч рублей предлагают Html-верстальщику (Senior) с опытом работы от двух лет, знанием HTML5 и CSS3. От профессионала также требуется указать навыки владения инструментами для сборки (Gulp (gulp-pugbem), Webpack) и системой Git, умение создавать продуманную структуру адаптивных страниц и стилей, а также понимать БЭМ. Позиция удаленная.

— Дистанционная работа с высокой зарплатой доступна и соискателям на позицию преподавателя курса UX/UI (веб) дизайна — до 100 тысяч рублей, — добавляют исследователи.

Как отмечается в материале, чтобы пройти отбор на эту должность, соискатель должен иметь трехлетний опыт работы в веб-дизайне.

Читайте также: Как пандемия изменила рынок занятости и портрет соискателя

Работазарплатаудаленка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте