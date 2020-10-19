Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке

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В России профессия программиста-аналитика 1С, работающего дистанционно, оказалась самой прибыльной. В месяц такому специалисту готовы платить до 270 тысяч рублей, следует из данных исследования «Работы.ру».

— Для успешного трудоустройства кандидат должен хорошо знать как минимум одну из типовых конфигураций 1C, иметь опыт работы в команде численностью от десяти человек, а также уметь работать с СУБД, — приводит РИА Новости выдержку из материала сервиса.

Эксперты уточняют, что соискатель должен иметь стаж работы от четырех лет и выше.

Помимо этого, от 200 тысяч рублей предлагают менеджеру внешнеэкономической деятельности на проекте. В его обязанности входит поиск поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, проведение аналитики рынка и организация схемы доставки оборудования. От кандидата на должность требуется минимум пятилетний опыт работы и высокое знание иностранных языков для деловых переговоров. При этом подразумевается, что работа будет вестись удаленно.

От 180 тысяч рублей в месяц может зарабатывать, трудясь на удаленке, Backend-разработчик в «Сберавто». Чтобы получить эту возможность, соискатель должен обладать по меньшей мере трехлетним стажем, а также разбираться в языке программирования Golang и свободно пользоваться Docker и Kubernetes.

До 140 тысяч рублей предлагают Html-верстальщику (Senior) с опытом работы от двух лет, знанием HTML5 и CSS3. От профессионала также требуется указать навыки владения инструментами для сборки (Gulp (gulp-pugbem), Webpack) и системой Git, умение создавать продуманную структуру адаптивных страниц и стилей, а также понимать БЭМ. Позиция удаленная.

— Дистанционная работа с высокой зарплатой доступна и соискателям на позицию преподавателя курса UX/UI (веб) дизайна — до 100 тысяч рублей, — добавляют исследователи.

Как отмечается в материале, чтобы пройти отбор на эту должность, соискатель должен иметь трехлетний опыт работы в веб-дизайне.

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