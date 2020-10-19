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Кристина Асмус рассказала, сколько зарабатывает в театре
Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус рассказала, сколько зарабатывает в театре

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Кристина Асмус рассказала подписчикам, сколько денег ежемесячно получает в театре. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам артистки, для нее заработная плата не является главным вопросом. Асмус часто жертвует дорогостоящими съемками ради спектаклей.

Кристина Асмус рассказала, сколько зарабатывает в театреФото: instagram.com/asmuskristina/

— А в театре я получаю меньше 22 тысяч рублей в месяц, — призналась актриса.

Фанаты удивились названной сумме, которую девушка получает в театре имени Ермоловой. Зарплата звезды сопоставима с прожиточным минимумом в столице, который составляет 20,3 тысячи рублей.

Ранее актриса ответила на вопрос о желании сняться в фильме для взрослых. Кристина Асмус дала отрицательный ответ, отметив, что стесняется раздеваться перед камерой. Она сопроводила ответ кадром из фильма «Бриджит Джонс», на котором главная героиня стоит в откровенном наряде.

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