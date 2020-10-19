Опубликован онлайн-маршрут по местам съемок фильма «Москва слезам не верит»

Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979 год)

Россия, Москва, Новослободская улица, 2 Карта всех событий

На портале «Узнай Москву» появился новый онлайн-маршрут. Горожанам предложили прогуляться по местам съемок фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Виртуальная экскурсия расскажет москвичам о зданиях, площадях и бульварах, которые был показаны в знаменитой кинокартине. Маршрут можно найти на сайте «Узнай Москву» и в одноименном мобильном приложении.

Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл уточнил, что благодаря новому онлайн-гиду все желающие смогут познакомиться с интересными подробностями создания фильма, который получил премию «Оскар» в 1981 году. Владимиру Меньшову предстояло показать Москву с 1950-х по 1970-е годы.

— Во время виртуальной прогулки пользователи узнают, на какие хитрости пошел режиссер, чтобы воссоздать в картине нужную атмосферу, — сказал Сергей Шакрыл.

Маршрут включает в себя десять пунктов, в том числе станцию метро «Новослободская», Тверскую улицу и генеральские дома, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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