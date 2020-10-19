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Большая часть услуг в имущественно-земельной сфере Москвы доступна онлайн
Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

Большая часть услуг в имущественно-земельной сфере Москвы доступна онлайн

Виктория Родимкина

Город

В Москве 23 из 35 государственных услуг, которые предоставляются в сфере имущественно-земельных отношений, можно получить в электронном формате. В 2021 году все сервисы будут доступны онлайн.

Услуги ориентированы на собственников и арендаторов нежилых помещений и земельных участков.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что работа по цифровизации госуслуг в этой сфере началась в городе десять лет назад.

— Благодаря возможности подачи заявлений в онлайн-режиме процесс получения госуслуг стал проще и быстрее. Так, в первой половине 2020 года за государственными услугами в имущественно-земельной сфере обратились порядка 50 тысяч человек, большая часть из них направила заявки онлайн, — сказал Владимир Ефимов.

По словам руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, технологии делают город безопаснее, они позволяют решать вопросы в формате онлайн.

Чаще всего предприниматели в Москве обращаются за услугой «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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