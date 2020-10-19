Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ сообщили о новой американской пушке, способной обстреливать Запад России
Фото: flickr.com / eric lynch

СМИ сообщили о новой американской пушке, способной обстреливать Запад России

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Американские вооруженные силы готовятся принять на вооружение орудие, способное вести обстрел западных территорий России. Об этом пишет Popular Mechanics.

Речь идет о стратегической сверхдальнобойной пушке Strategic Long Range Cannon (SLRC). По информации издания, появление этого оружия в рядах армии США может возродить класс кораблей, аналогичный линкорам типа «Монтана». В свое время их начали строить для использования во Второй мировой войне, однако проект так и не был воплощен в жизнь.

— Из Северного моря «Монтана» могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву, — утверждают авторы материала.

Также журналисты отмечают, что расположенная в Индийском океане «Монтана» сможет атаковать большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. Размещенная в Тихом океане «Монтана» в состоянии «накрыть» Северную Корею, Пекин и Шанхай.

Читайте также: Бомба «Татьяна» и гранатомет «Клюква»: самые необычные названия российского оружия

СШАоружиеобстрел
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте