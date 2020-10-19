СМИ сообщили о новой американской пушке, способной обстреливать Запад России

Фото: flickr.com / eric lynch

Американские вооруженные силы готовятся принять на вооружение орудие, способное вести обстрел западных территорий России. Об этом пишет Popular Mechanics.

Речь идет о стратегической сверхдальнобойной пушке Strategic Long Range Cannon (SLRC). По информации издания, появление этого оружия в рядах армии США может возродить класс кораблей, аналогичный линкорам типа «Монтана». В свое время их начали строить для использования во Второй мировой войне, однако проект так и не был воплощен в жизнь.

— Из Северного моря «Монтана» могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву, — утверждают авторы материала.

Также журналисты отмечают, что расположенная в Индийском океане «Монтана» сможет атаковать большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. Размещенная в Тихом океане «Монтана» в состоянии «накрыть» Северную Корею, Пекин и Шанхай.

Читайте также: Бомба «Татьяна» и гранатомет «Клюква»: самые необычные названия российского оружия