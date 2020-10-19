В Госдуме оценили идею запретить артистам рекламировать табак и алкоголь

Фото: duma.gov.ru / Официальный сайт Государственной думы

Медийным персонам не нужно запрещать сниматься в рекламе алкоголя и табака. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Ранее в соцсетях призвали ввести соответствующий запрет. В ГД, однако, не считают эту инициативу целесообразной.

— Я думаю, что обычными запретами ничего не исправишь, потому что каждый публичный человек — артист, актер, музыкант — сам выбирает, что ему рекламировать, — приводит агентство «Москва» слова Свинцова.

Он подтвердил, что в нижней палате парламента негативно относятся к вредным привычкам. Против их пропаганды в том числе направлены определенные законопроекты, однако актерам и иным медийным личностям нужно самим принимать решение, когда речь заходит о рекламе вредных товаров, и действовать по совести, заключил депутат.

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