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«Противные»: Лариса Гузеева рассказала, как готовит своим детям
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Противные»: Лариса Гузеева рассказала, как готовит своим детям

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала о привередливости ее детей в еде. В эфире своего шоу «На дачу!» артистка поделилась, что ей не всегда удается угодить своим близким.

Она отметила, что 20-летняя дочь Ольга и 29-летний сын Георгий едят далеко не все блюда. Так, например, однажды девушка выплюнула непонравившийся кусок прямо в руку Гузеевой. В ответ на то, что дочь ведет себя некрасиво, она ответила: «И что? Если это невкусно».

Актриса призналась, что с самого детства детей придумывает новые угощения, чтобы угодить им.

— Если есть противные дети, которых не накормить, нужно всякую придурь придумать, как я своим детям, — подчеркнула телеведущая.

Ранее Лариса Гузеева на своей странице в Instagram призналась, что никогда не хотела работать на телевидении. Она написала, что «не любит быть в системе». Также телеведущая считает себя «ленивой». Гузеева отметила, что, тем не менее, быстро и надолго втянулась в процесс.

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ЕдаЛариса Гузеевадети
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