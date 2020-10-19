Москвичи увидят метеорный поток Ориониды в ночь на 22 октября

Фото: Пресс-служба Московского планетария

В ночь на четверг, 22 октября, метеорный поток Ориониды достигнет пика. При ясной погоде с полуночи до рассвета жители столицы смогут его увидеть. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Там отметили, что в 2020 году астрономы прогнозируют благоприятные условия для наблюдения Орионид. Наблюдать их стоит при ясной погоде над юго-восточным горизонтом, передает агентство городских новостей «Москва».

— По прогнозам Международной метеорной организации, в ночь максимума активности ожидается 20 и более метеоров в час, — подчеркнули в пресс-службе.

Метеорный поток из созвездия Орион действует каждый год в период со 2 октября по 7 ноября с пиком активности 21–22 октября. Орионид остается почти на одном уровне в течение нескольких ночей, следующих после пика. Ориониды рождены шлейфом частиц, которые были оставлены кометой Галлея (1Р/Halley).

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