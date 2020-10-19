Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Задымление произошло в павильоне статуи «Рабочий и колхозница» в Москве
Фото: АГН «Москва»

Задымление произошло в павильоне статуи «Рабочий и колхозница» в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира, 123БКарта всех событий

Задымление произошло в павильоне статуи «Рабочий и колхозница» в столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС в понедельник, 19 октября.

Уточняется, что спасатели получили заявку о задымлении, на место уже направлены пожарные, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Павильон статуи «Рабочий и колхозница» находится по адресу проспект Мира, дом № 123б.

Читайте также: СМИ: Четыре гаража загорелись в центре Москвы

МЧСВДНХинформация о задымлении
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Деньги, которые портят детей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Льва Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте