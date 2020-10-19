Задымление произошло в павильоне статуи «Рабочий и колхозница» в Москве
Россия, Москва, проспект Мира, 123БКарта всех событий
Задымление произошло в павильоне статуи «Рабочий и колхозница» в столице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС в понедельник, 19 октября.
Уточняется, что спасатели получили заявку о задымлении, на место уже направлены пожарные, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».
Павильон статуи «Рабочий и колхозница» находится по адресу проспект Мира, дом № 123б.
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