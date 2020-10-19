Петр Бирюков: Энергетики реконструируют две высоковольтные подстанции в ТиНАО

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков / Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Энергетики реконструируют две высоковольтные подстанции в ТиНАО, что позволит повысить их надежность и избежать возможных нештатных ситуаций. Как рассказал в понедельник, 19 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, уже завершена комплексная реконструкция подстанции «Летово» в поселении Сосенское.

Работы провели без перерывов вэлектроснабжении потребителей, а прошедшая реконструкция позволила почти вдвое повысить надежность подстанции. В настоящее время она обеспечивает электроэнергией свыше 62 тысячи жителей Новой Москвы и крупные объекты двух поселений — Сосенское и Десеновское.

Петр Бирюков сообщил, что сейчас в Новой Москве реконструируется еще одна высоковольтная подстанция «Десна». За 45 лет работы ее оборудование устарело. Энергетикам придётся не только обновить внутреннюю «начинку» важного инженерного объекта, но и внедрить технологии по дистанционному наблюдение за подстанцией. После реконструкции можно будет удаленно управлять подстанцией.

После проведения работ до конца этого года надежность электроснабжения станции повысится, она сможет обслуживать более 70 тысяч потребителей, социальных и инфраструктурных объектов поселения Воскресенское и Троицка.

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