Запрет на выставки и массовые мероприятия ввели в Подмосковье с 21 октября

/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Со среды, 21 октября, в Московской области введут новые противоэпидемические меры в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он отметил, что выставки, музеи и массовые мероприятия будут запрещены.

— Мы в среду примем, а сегодня анонсируем дополнительные ограничения, — цитирует главу региона «Радио 1».

Воробьев добавил, что нельзя будет проводить тренировки и спортивные соревнования в присутствии зрителей. Новые ограничения также связаны с предстоящими школьными каникулами.

Ограничения коснутся проведения торжественных свадеб и юбилеев.

Ранее сообщалось, что с 17 октября в Подмосковье в период с 00:00 до 08:00 запрещается проведение развлекательных мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях, где оказываются услуги, в том числе общественного питания.

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