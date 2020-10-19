Москвичам пообещали потепление к выходным

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве к концу рабочей недели ожидается потепление до плюс 14 градусов. Об этом сообщил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев в понедельник, 19 октября.

По его словам, начало недели в столице будет довольно холодным, но к пятнице, 23 октября, станет теплее. В городе следующие несколько дней будет достаточно холодно.

— Температуры в городе от нуля до плюс двух, а по области заморозки от минус двух до плюс трех градусов, облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки и ветер до 15 метров в секунду, — цитирует Киктева агентство городских новостей «Москва».

Синоптик уточнил, что к концу недели в столице будет до плюс 14 градусов, облачно и возможен небольшой дождь.

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