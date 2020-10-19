Видео дебоша уральских школьниц в автобусе возмутило пользователей Сети

Фото: youtube.com / ПРОИСШЕСТВИЯ ОПЕРАТИВНО

Видео с двумя девочками, которые пытались сломать двери автобуса в Каменске-Уральском, возмутило пользователей Сети. На кадрах видно, как школьницы бьют ногами по дверям стоящий на остановке общественного транспорта автобус и пытаются выйти, после чего одна из них вылезает в окно.

По словам женщины, опубликовавшей ролик в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский», накануне утром эти девочки, сидя в автобусе, «орали песни».

Кондуктор сделала девушкам замечание, но в ответ услышала угрозы и оскорбления.

— Как позже выяснил приехавший патруль полиции, им по 17 лет. Две буйные вылезли в окно и убежали на следующей остановке, а одна осталась, ее и посадили в патрульную машину, — сказано в паблике.

Записавшая видео женщина предположила, что девушки были нетрезвыми.

В Сети школьниц раскритиковали за недостойное поведение: «А теперь представьте, что в школе творится, когда их 30 человек сидит и им все можно»; «В свое время за это не только родителей бы привлекли, могли и срок за мелкое хулиганство отвесить!»; «А самое страшное, что это не наркотики, а психическое расстройство у молодежи из-за телефонов, тиктоков... Деградируют».

Читайте также: Скандал пассажиров автобуса из-за масок в Химках попал на видео