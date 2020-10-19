СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе

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После утечки нефтепродуктов в Ненецком автономном округе Следственный комитет России принял решение завести уголовное дело. Об этом ведомство сообщило в понедельник, 19 октября.

По информации СК, утром 17 октября при выполнении технологических работ на выведенном из эксплуатации участке нефтепровода ЦПС «Южная Шапка» — терминал Харьяга» был обнаружен прорыв трубопровода с последующей утечкой нефти. Площадь разлива достигла 25 «квадратов». На реке Колва виднелась радужная пленка, свидетельствовавшая о последствиях чрезвычайной ситуации. В целях локализации и ликвидации утечки были приняты меры. Так, общий объем разлитых нефтепродуктов оказался меньше 0,9 кубических метров.

По мнению следователей, могло иметь место нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. В связи с этим СК открыл преследование по уголовной статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

На данный момент специалисты расследуют это дело. На осмотр места ЧП выехала следственно-оперативной группа.

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