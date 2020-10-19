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Русский язык и математика останутся обязательными экзаменами на ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Русский язык и математика останутся обязательными экзаменами на ЕГЭ

Захар Чайченко

Образование

Российским школьникам по-прежнему придется сдавать экзамены по русскому языку и математике в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для получения аттестата. Об этом сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

— Тот шаг, который мы были вынуждены сделать этим летом, был продиктован объективной реальностью, и мы на этот шаг вместе с Минпросвещения пошли. Сейчас слишком рано загадывать, нужно ли будет воспользоваться и в этом году таким подходом, сейчас еще начало учебного года. Пока мы рассматриваем вариант, как в прошлые годы, что русский язык и математика остаются обязательными для получения аттестата, — сообщил Музаев.

Также он рассказал о том, что Общий государственный экзамен, который школьники сдают при переходе в десятый класс, может быть отменен весной следующего года в том случае, если эпидемиологическая ситуация останется неясной, передает агентство городских новостей «Москва».

— Мы знаем, что есть пробелы, и ориентируем школы, чтобы они с этим пробелами работали. Понятно, что весна у нынешних девятиклассников была скомкана. Пока мы никаких решений, как и с ЕГЭ, не принимаем. Если ситуация весной будет такая же сложная, мы можем такое решение принять, — пояснил глава Рособрнадзора.

В России в 2020 году отменили обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике из-за ситуации с коронавирусом.

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