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Путин назвал ООН незаменимой структурой для решения проблем человечества
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин назвал ООН незаменимой структурой для решения проблем человечества

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин направил послание участникам торжественного вечера, посвященного 75-летию Организации Объединенных Наций. Документ опубликован на сайте Кремля в понедельник, 19 октября.

— Исходим из того, что ООН была и остается безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, партнерского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством, — приводятся слова главы государства в его телеграмме.

Российский лидер также отметил, что Москва активно поддерживает работу ООН, выступает за упрочение ее центральной роли в глобальных делах и отстаивает необходимость соблюдения норм и принципов устава организации.

Говоря о роли ООН, Путин подчеркнул, что она стремится укреплять мир и безопасность, способствуя дипломатическому решению кризисных вопросов и обеспечивая социально-экономическое развитие мира и защиту прав человека.

В заключение президент РФ заявил о необходимости и дальше действовать сообща, чтобы успешно решать все возникающие проблемы и разногласия.

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ООНВладимир Путинпослание
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